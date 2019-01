Vale lucrou R$ 42 bilhões de Mariana a Brumadinho

A Vale divulgou lucro líquido de R$ 42 bilhões em pouco mais de três anos, entre as tragédias das barragens de Mariana e Brumadinho. É quase quatro vezes mais que os R$ 11 bilhões bloqueados pela Justiça, até agora. A “doação” de R$100 mil por família, prometida pela empresa, é uma ninharia indigna para a empresa, que é a gigante da mineração: cerca de R$ 35 milhões, na hipótese mais cara para a Vale.

Troco, para a Vale

Os R$ 11 bilhões bloqueados pela Justiça equivalem apenas ao lucro líquido registrado pela Vale nos primeiros nove meses de 2018.

Tem muito mais

O lucro total da Vale em 2018 ainda não fechou. Falta contabilizar os bilhões do último trimestre do ano. E deve passar dos R$ 15 bilhões.

Dinheiro não falta

A empresa declarou lucro de R$ 13,3 bilhões em 2016, ano seguinte ao desastre em Mariana. Vítimas ainda esperam por indenizações.

Salários na Vale

A Justiça determinou que os salários da Vale fossem divulgados no ano passado: R$ 19 milhões por ano é o salário mais alto da mineradora.

O papelão de Bermudes

O advogado Sergio Bermudes perdeu ótima chance de ficar calado. Parecia um principiante, saindo em defesa dos valiosos cientes da Vale, garantindo até que “não vão renunciar”. E, como um novato, foi desautorizado publicamente pela própria empresa. Constrangedor.

Partidos ganham mais 1.338 cargos da Câmara

Partidos que atingiram a cláusula de barreiras, o resultado mínimo de deputados eleitos e votos obtidos em todo o país, forçam o contribuinte otário a bancar uma estrutura de gabinete e cargos para a “Liderança partidária” na Câmara dos Deputados. Mais deputados significa mais cargos. Até 2018, partidos com cinco deputados eleitos ganhavam 25 cargos só para a liderança, de livre nomeação e funções de servidores. No total, lideranças terão 1.338 cargos de comissão a partir deste ano.

Gabinete é outra história

Os 1.338 cargos se somam aos R$ 111,7 mil por mês que cada um dos 513 deputados tem para pagar até 25 assessores nos seus gabinetes.

108 (!) cargos

Bancadas que elegeram mais de 43 deputados têm estrutura de 108 cargos segundo o Projeto de Resolução 350/18. É o caso de PT e PSL.

Bancada média, muitos cargos

Partidos que elegeram de 20 a 34 deputados ganham 83 cargos cada. MDB, PR, PSB, PRB, DEM, PSDB e PDT se encaixam na categoria.

Mercado não perdoa

Com a direção da Vale solta, coube ao mercado financeiro se juntar à Justiça na punição à empresa, derrubando suas ações em 24%, na bolsa. Com sua irresponsabilidade, perdeu R$ 69 bilhões no seu valor.

Autonomia à PF

João Campos (PRB-GO), relator da PEC 412/09, que dá autonomia orçamentária à Polícia Federal, quer votar o texto em fevereiro. Aposta que a nova composição do Congresso garante a aprovação do projeto.

Eles amam odiar

O Planalto continua dando importância demais à mídia que tanto critica. Sábado, logo cedo, a assessoria já estava na banca de revistas da rodoviária comprando jornais e revistas com o filho do 01 na capa.

Baita salário

Derrotado na pretensão de presidir a Fecomércio-DF e sem convite para integrar o governo do DF, o empresário Hélio Queiroz tenta agora garantir o cargo de diretor regional do Sesc, R$ 60 mil por mês.

Rede no limbo

A Rede é um partido que vive no limbo. Não atingiu a votação mínima da cláusula de barreiras nem elegeu deputados federais suficientes para ter bancada própria na Câmara. Mas elegeu cinco senadores.

Projeto é o governo

O plano do ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) é focar nos problemas da área de modo a resolvê-los, mas o seu projeto político disputar o governo do Mato Grosso do Sul em 2022.

Além da imaginação

Tem gente fantasiando que, controlada por petistas, a Vale teria negligenciado a barragem porque o presidente Bolsonaro recebeu 60% dos votos em Brumadinho. Absurdo. Ninguém seria tão bandido assim.

Vá contando…

…já se passaram 4 dias desde o desastre em Brumadinho, 65 mortes provocadas pelo descaso da Vale, e até agora ninguém foi preso.