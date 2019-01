O ano de 2019 já começou?

Todo ano escuto a mesma frase: “O ano só começa depois do carnaval”. Será preciso quantos anos para entender que você precisa ser protagonista da sua própria história?

A mudança e o resultado que você quer ver, só será possível se você fizer algo. É plantando que se colhe! Portanto, comece a se mexer, não fique olhando para trás, vá fazendo e tenha certeza de que sua plantação servirá para contemplar alguém, mesmo que este alguém não seja você. Veja o caso das tâmaras: hoje você come, pois alguém, muitos anos antes de você, as plantou.

Aplique foco no fazer, no produzir, amplie suas possibilidades! Tenha mais opções, assim poderá fazer escolhas. Em tudo na vida, faça com dedicação, entregue o seu máximo, assim sua vida será mais próspera.

Tenha certeza que fez o melhor, que em tudo está vivenciando sua melhor versão. Não economize: fazer o melhor possível aumenta o seu potencial e nunca irá limitá-lo ou torna-lo escasso para o dia seguinte.

Procure fazer um plano, mas crie imediatamente os passos para conquista-lo. Ficará impossível comprar um carro novo, uma casa ou fazer a viagem dos sonhos se não começar imediatamente a poupar.

É preciso ter clareza de cada etapa e, assim, seguir percorrendo e corrigindo o percurso sempre que necessário para o seu objetivo. O importante é dar o primeiro passo e seguir caminhando! Ser protagonista é ser cada dia a sua melhor versão.

Sonhe, pense grande, mas comece pequeno. Dê um passo de cada vez! Queimar etapas poderá fazê-lo retroceder. Confiança se conquista a cada momento, é preciso foco e determinação, mas principalmente suor e esforço.

Aproveite o Ano Novo e se reinvente! Faça neste ano sua melhor performance. Desafie-se!

Vânia Goulart é psicóloga formada pela Ufes; mestre em Administração Estratégica pela Fucape; especialista em Psicologia Organizacional, do Trabalho e do Trânsito; coach profissional pelo Personal and Professional Coaching e diretora fundadora da Selecta.