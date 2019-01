Preview: Carnaval antecipado

O Ilha Shows antecipa o carnaval 2019 com duas grandes atrações: o ‘Baile Voador’, dia 1º de fevereiro, e o ‘Bloco do Silva’, dia 08 de fevereiro. Com a vibe dos tradicionais bailes de carnaval, o ‘Baile Voador’ abre a folia de Momo capixaba com muita música, arte e entretenimento, aliado ao melhor enredo e a um público que aproveita a festa fantasiado.

O agito musical fica por conta das bandas: ÁTTOOXXÁ, Mc Pocahontas, BatuQdellas, Los Noronha, Som de Fogueira e do projeto Bota Som Oficial. Ingressos com lote promocional a partir de R$ 30. Já no dia 08, toda a animação do ‘Bloco do Silva!’ que chega com repertório do início dos anos 90, de Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Só Pra Contrariar, e clássicos de Caetano Veloso, Gal Costa, Jorge Ben e Marisa Monte, e que ainda conta com participações especiais de Renato Casanova (Casaca) e Fred Nery (Macucos).

Nesse projeto, Silva se apresenta acompanhado de grande elenco formado por percussão, trio de metais, guitarra, baixo e bateria. Ingressos a partir de R$ 40,00 (meia/pista) no 2º Lote. O Bloco ainda conta com: Regional da Nair, Pedro França (Festa Axé-RJ) e Los Noronha. Para ambos os eventos vendas on-line pelo site www.blueticket.com.br e nos pontos de vendas credenciados.

Para empreendedores

O mundo está cheio de histórias de empreendedores que começaram do nada. Tiago Mattos, um dos maiores futuristas brasileiros, teve o privilégio de se formar pelo GSP da Singularity University. Uma parceria da NASA e do Google, que, durante dez semanas, se propõe a preparar as lideranças do futuro. O projeto reúne os maiores futuristas do mundo para dividir conteúdos de ponta em áreas como inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, biotecnologia e engenharia espacial.

O “Vai lá e faz” é um livro que serve para todos os tipos de profissionais, os que desejam empreender ou não e até para aqueles que nunca pensaram nisso. Esse livro nos faz repensar as relações de trabalho, de estudo, de hierarquia e de empoderamento. São tantos ensinamentos que esse livro não é para ser lido em uma só tarde, vale ler com calma, capítulo por capítulo, analisando cada gráfico, cada diagrama. Vai valer a pena. O livro nos dá dicas, teorias, passo a passo e muito incentivo para aplicar as nossas ideias, com planejamento e pé no chão, mas nunca deixando para depois.

Encontro espiritual

Estão abertas as inscrições para o 14º Congresso Espírita do Espírito Santo, organizado pela FEEES (Federação Espírita do Espírito Santo), que acontece de 05 a 07 de abril de 2019, na Área de Eventos Patrick Ribeiro, no Shopping Vila Velha. O tema central do Congresso é “A Vida no Mundo Espiritual”, em comemoração à primeira edição das obras do Espírito André Luiz, psicografadas por Chico Xavier.

Todos os palestrantes convidados para o evento já estão confirmados e, dentre eles, Rossandro Klinjey, que abordará os temas: ‘A Família na Obra de André Luiz’ e ‘Fica, Vale a Pena Viver’. Inscrições através do site www.feees.org.br ou pelo www.tudus.com.br. Segundo lote (até 28/02/2019) no valor de R$ 140,00.

Fã de Game of Thrones

Foi divulgada a data de estreia da série Nightflyers na Netflix. A produção de George R.R. Martin, criador da saga Game of Thrones, chega na plataforma de streaming no dia 1º de fevereiro. A primeira temporada da série tem dez episódios, e dividiu a opinião da crítica.

A trama futurista se passa na véspera da destruição da Terra e gira em torno de uma tripulação de exploradores, que viajará com a nave mais avançada da galáxia, The Nightflyer, para interceptar uma misteriosa espaçonave alienígena que pode conter a chave para sua sobrevivência. À medida que a tripulação se aproxima do destino, os personagens descobrem que a inteligência artificial da nave e o capitão nunca visto podem conduzi-los a horrores mortíferos e indecifráveis ​​no fundo do espaço escuro.

De volta!

Após um mês de descanso, o projeto de verão do Embrazado, na Praia do Canto, retorna suas atividades no próximo dia 02 de fevereiro, sábado, a partir das 21h, com uma noite comandada pela dupla Bruninho e Davi (MS). A dupla desembarca em Vitória exclusivamente para a abertura da temporada 2019 do Embrazado Summer.

O setlist conta com músicas que estão nas rádios do Brasil e na boca da galera, como os sucessos “E Essa Boca Aí?” e “Faixa 3” e canções mais recentes como “Saudade Afogada” e “Levo Comigo”. A partir das 21 horas, Couvert artístico: 1º lote – R$ 30,00 (meia). Rua Joaquim Lírio, 871 – Triângulo das Bermudas, Praia do Canto. Venda on-line: www.superticket.com.br.