6 motivos para você fazer musculação em 2019

Quando se fala em atividade física logo vêm à cabeça corrida, caminhada e exercício aeróbico. Sim, eles aumentam a capacidade respiratória e queimam calorias, mas não são ós únicos a ter benefícios comprovados pela ciência.

Os treinos de força – com destaque para a musculação – fazem muito mais do que turbinar os músculos. Pesquisas apontam que levantar peso previne em até 30% o diabetes tipo 2 e em 17% as doenças cardiovasculares, como ataque cardíaco e derrame. Para completar, os adeptos desse tipo de atividade também apresentam menor índice de massa corporal, se alimentam de maneira mais saudável e fumam menos do que os não-praticantes.

A seguir, o educador físico e personal trainer Maurício Rossi, de São Paulo, lista 6 motivos para incluir a musculação na agenda este ano.

1. Fim do sedentarismo

Para começar qualquer projeto, é preciso se movimentar pelo menos 30 minutos, três vezes por semana. Se optar pela musculação, em poucos meses já dá para obter ótimos resultados.

2. Corpo firme e desenhado

O resultado do tônus muscular é visível. E a atividade é importante no processo de perda de peso com saúde, pois elimina o excesso de gordura e mantém a massa muscular. Além disso, combate a flacidez e a celulite.

3. Prevenção de doenças

A musculação prepara o coração para esforços intensos. Quando fortalecemos os músculos, a frequência cardíaca e a pressão arterial sobem menos com o esforço.

4. Melhora da postura

Os músculos sustentam nossos ossos. Pesquisas apontam a eficiência do trabalho com peso no tratamento de dores nas costas.

5. Ossos fortes

A musculação estimula a produção de células ósseas e ajuda a combater a osteoporose.

6. Músculos em qualquer idade

Perdemos 10% de massa muscular entre os 25 e os 50 anos e 30% entre os 50 e 80 anos. Os exercícios com peso diminuem a velocidade da perda de músculos e podem reverter esse quadro, quando combinados com alimentação adequada.

Convencido? Procure um profissional e não perca tempo!