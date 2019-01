Venezuela: Defesa tem plano para resgatar brasileiros

Possível conflito e até “banho de sangue” na Venezuela, segundo advertiu nesta quinta (24) o governo russo, ligou o alerta no governo do Brasil. A preocupação é com os cerca de 12.800 brasileiros que vivem naquele país. Por isso, há especialistas no Ministério da Defesa que cuidam de planos de contingência a serem deflagrados na eventual necessidade de resgatar esses brasileiros. Mas o governo avalia que, até aqui, nada indica que haverá demanda maciça por evacuação.

Opção de vida

“O governo está preparado”, diz fonte do Planalto, para quem grande parte da presença brasileira decorre de relações matrimoniais.

A partir da memória

Esse trabalho do Ministério da Defesa não é refeito “do zero”, a cada crise. A pasta dispõe de memória institucional de como proceder.

Há protocolos

A Defesa fixa protocolos que dividem a população a ser beneficiada segundo critérios de prioridade (mulheres, crianças etc).

Retaliação possível

Se a ditadura manda sua polícia até executar venezuelanos, pode se voltar contra brasileiros para retaliar a posição do Brasil contra ele.

Al Gore elogia política ambiental de Bolsonaro

Arnd Wiegmann/Reuters

Ex-vice-presidente dos Estados Unidos, um dos maiores ativistas ambientais e ganhador do Prêmio Nobel, Al Gore elogiou a política de reflorestamento anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro no almoço nesta quinta (24) em Davos, com líderes mundiais. Gore é uma espécie de ultra-ambientalista moderno, responsável pelo filme “Uma Verdade Inconveniente”, que venceu Oscar de Melhor Documentário, em 2007.

Crème de la crème

Al Gore foi convidado a falar, durante o almoço, aos chefes de Estado e de governo, CEOs e representantes de organismos internacionais.

Referência

“Verdade Inconveniente” foi o primeiro grande filme que tratou dos perigos da mudança climática. Virou referência para ambientalistas.

Deferência

Ao encerrar seus elogios para o presidente brasileiro e a política ambiental, o americano Al Gore encerrou com um “thank you, sir”.

Oportunismo rastaquera

Jean Wyllys curtiu privilégios de deputado durante anos: R$ 210 mil por mês, entre salários e verbas indenizatória e de gabinete, sem contar mordomias. Ficou revoltado com a inexpressiva votação, dizem seus amigos. Mas alega “ameaças” para viver no “auto-exílio” dourado.

Sem viés ideológico

O governo do Distrito Federal vem adotando uma política externa que, de fato, não se submete ao viés ideológico. Nesta quinta (24), fechou promissores acordos de investimentos da China e da Coreia do Sul.

Palmas para ele

Antonio Cruz/ Agência Brasil

Já sem o peso do cargo nas costas, o ex-presidente Michel Temer começa a saborear reconhecimento. Estes dias, à saída do restaurante Parigi, um dos mais badalados de São Paulo, foi aplaudido.

Melhor não mexer nisso

Após cinco anos recebendo R$ 30 milhões anuais para dar “assessoria de imprensa internacional” ao governo, a CDN tem sido estimulada por amigos da onça a processar autoridades que citam isso como exemplo de maracutaia nos governo anteriores. Melhor deixar quieto, rapazes.

PSL incomodado

Deputados eleitos do PSL têm ido ao Planalto reclamar que não recebem a “atenção devida”. Admitem que só foram eleitos pela ligação a Bolsonaro, mas lembram que são eles os que votam na Câmara.

Sem reembolso

Na disputa pela presidência da Câmara, o deputado Fábio Ramalho (MDB-MG) convidou mais de 40 parlamentares para um almoço ontem. Questionado se pagou do próprio bolso ou se iria pedir ressarcimento pela cota de atividade parlamentar foi direto: “particular, sempre”.

Aerotrem em ação

Quem vê o aerotrem Levy Fidelix ocupando sala na vice-presidência acha que, agora, é preciso passar por ele para falar com o general Mourão. Só porque o vice é filiado ao PRTB, que lhe pertence.

Cruzada

Parte da mídia ainda minimiza a participação do Brasil em Davos, mas a Bovespa continuou a subir e já beira os 100 mil pontos, apesar da queda no preço do petróleo e da restrição ao frango brasileiro.

Pergunta na imigração

O deputado Jean Wyllys (Psol-RJ) fez ironia sobre ir viver em Cuba porque está pensando em morar na Venezuela? Vai que é tua, Jean!

Reprodução

oooooooo