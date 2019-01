A nossa miss

A noite de quarta-feira foi de pura emoção no concurso Miss ES Be Emotion 2019. A vencedora deste ano foi a arquiteta Thainá Castro. A gata se preparou intensivamente para o grande dia e arrasou de ponta a ponta durante a noite do evento, no Centro de Convenções de Vila Velha. Agora, a tarefa da linda é ainda maior, afinal, ela só tem dois meses para o Miss Brasil, em São Paulo. Boa sorte!







Paulo Gustavo só chega dia 10 de fevereiro, na Arena Álvares Cabral, para apresentação de “Minha mãe é uma peça”. Porém a produção está a mil. Em 2017, a última vez que o comediante veio ao Estado, ele amou o camarim. Então a equipe de decoração, comandada por Francisco Mendonça, quer caprichar mais ainda. Terá painéis e almofadas personalizadas de Rachel Pires, bolo de Júnior Vieira, doces de Leninha Moreira, plantas e ambientação de Rafaela Casati, obra de arte de Ivan Coelho e comidinhas do chef Hugo Grassi.

Save the date

Para os capixabas que estão com saudade dos eventos all inclusive do Steffen Centro de Eventos, Ildo Steffen já tem data e atração confirmadas para a primeira edição de 2019: será no dia 3 de maio. A banda Titãs vai desembarcar no espaço da Serra, em uma noite com open bar e serviço de buffet. Branco Mello, Sergio Britto e Tony Bellotto, agora acompanhados por Beto Lee na guitarra e Mário Fabre, na bateria, prometem muito rock!

Montanhas Capixabas

O empresário Diego Lobato recebe amanhã, às 9 horas, um grupo de harleyros em sua concessionária de motos, na Enseada do Suá, para o primeiro Bate & Volta de 2019 do HOG Vitória Chapter. O destino do passeio dessa vez é Domingos Martins, com parada no Expresso 37 Café.

Passeio turístico

Que tal fazer um passeio diferente? As Ecobalsas estão realizando passeios turísticos com saída às 10h e às 16h do Cais dos Pescadores e uma rota circular nos principais pontos turísticos e históricos à beira-mar de Vitória e Vila Velha. O serviço funciona aos finais de semana e feriados, com aquisição de ingresso pelo aplicativo ou por meio de pacotes turísticos fechados com agências.

Capixaba em Harvard

O neurologista infantil capixaba Thiago Gusmão participa hoje da Conferência Internacional de Autismo, na universidade de Harvard, em Cambridge, nos Estados Unidos. Na programação do evento, um olhar especial para o neurocientista brasileiro Allyson Muotri, pesquisador da Universidade da Califórnia e reconhecido mundialmente por integrar pesquisas que buscam a cura do Transtorno do Espectro Autista.

CURTAS

Quatro noites na Terra Santa. O arquiteto Sérgio Paulo Rabello foi premiado na Categoria Diamond Design no programa Talent Club da Hunter Douglas pela Arte Assinada. Ele embarcará em março para Israel, onde passará quatro noites, com tudo pago. A empresária Sandra Demoner acompanhará o amigo na viagem. Eles ficarão hospedados no luxuoso hotel Waldorf Astoria, em Jerusalém.

Fluorescente nas unhas. A moda dos tons fluorescentes também invadiu as unhas e promete brilhar, especialmente, nas mãos de quem estará na passarela do samba e atrás do trio elétrico. “Eles são bem discretos durante o dia, mas à noite florescem com a luz e fazem um par perfeito com os detalhes como pedras e flores”, explica a empresária Ariadne Guedes, da Ariadne Beauty Nails.

Do verão. Quem ama óculos de sol em formato inusitado vai se apaixonar pelo modelo de concha da Chloé, que chegou às Óticas Paris. A novidade da grife francesa mistura a tendência da geometria com as curvas características das conchas do mar, criando um modelo estiloso e que combina bem com o clima praiano. As lentes dégradé têm transparência e a armação é em metal dourado. #ficadica

União de sabor. A chef Flávia Gama está trazendo mais uma opção de salgado para a sua Chocolateria Brasil. Ela fechou parceria com o empresário Luiz Felipe Torezani e agora disponibiliza em seu cardápio as famosas coxinhas sem massa, crocantes e sequinhas do Gol Burger. Aliás, os restaurantes e delicatessen andam explorando muito as variações de coxinhas no cardápio.