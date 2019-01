O que mostra a lista do Oscar 2019?

Foram indicados na manhã de ontem os filmes que concorrem ao prêmio mais conhecido do cinema, o Oscar. Não há ali surpresa alguma. Os longas que estão concorrendo na categoria de Melhor Filme já figuravam em listas de outros prêmios.

Grata surpresa ver “Pantera Negra” ser a primeira adaptação de super-heróis a entrar na lista, oportunidade que poderia ter sido ocupada por “Batman – O Cavaleiro das Trevas”, mas não foi. Dito isso, faz sentido ver o filme ali pelo que ele representou para o cinema em 2018, com campanhas para levar crianças das periferias aos cinemas e sua forma de influenciar crianças negras, com figuras inspiradoras.

O mesmo vale para “Homem-Aranha no Aranhaverso”, que cumpre o mesmo papel e poderia facilmente estar na lista acima também, pois não é apenas uma ótima animação, mas um filme sensacional.

Entre os atores e atrizes principais, temos apenas a mexicana Yalitza Aparicio, de “Roma”, como invasora ao lado de homens e mulheres brancas. Entre os coadjuvantes temos outra mexicana (Marina de Tavira, de “Roma”) e dois negros: Mahershala Ali (“Green Book – O Guia”) e Regina King (“Se a Rua Beale Falasse”). Spike Lee (“Infiltrado na Klan”) marca presença na lista de Melhor Diretor, que novamente só tem homens.

Apenas os mexicanos conseguem balançar a estrutura atual de Hollywood, que continua sendo branca.

Frase da semana

“Sete indicações para Pantera Negra no Oscar, incluindo Melhor Filme. Estamos [tão empolgados, felizes e orgulhosos] como quando vimos cenas do filme pela primeira vez. Obrigada” – Lupita Nyong’o comenta a felicidade de ver o filme entre os melhores do ano

Nerdômetro

Sobe: Netflix – Com as dez indicações de “Roma”, mais 3 de “A Balada de Buster Scruggs” e dois curtas, o serviço de streaming somou 15 indicações ao prêmio.

Desce: “Won’t You Be My Neighbor?” – O documentário sobre a vida de Fred Rogers era o grande favorito a vencer o prêmio e acabou ficando de fora da lista final

