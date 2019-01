Como ensinar as crianças a perseguir seus sonhos

Automotivação e força de vontade são fatores fundamentais nos adultos. Ajudam a criar a força necessária para seguir adiante mesmo quando é preciso enfrentar grandes obstáculos pelo caminho. E essas habilidades podem começar a ser treinadas na infância.

Os pais podem e devem ensinar desde cedo às crianças a importância de perseguir sonhos e encontrar realização pessoal. São quatro as habilidades que devem ser treinadas nos pequenos, segundo a psicóloga e coaching Danielle Gomes.

4 habilidades para serem “treinadas” nos pequenos

Foco: significa ter um objetivo, estabelecer um planejamento,

ser organizado e ter persistência para atingir as metas e alcançar o que se pretende.

Determinação: capacidade de enfrentar os desafios, aprendendo a lidar com as frustrações, mantendo o ânimo para persistir em alcançar os objetivos.

Autocontrole: conseguir administrar as próprias emoções, com capacidade de organizar e controlar o pensamento para manter a mente focada.

Atitude positiva: é o que faz a pessoa enxergar o lado bom da vida, buscar a solução dos problemas e cultivar emoções positivas, sendo capaz de desenvolver uma postura otimista.

Reflexo do ambiente

Essas capacidades podem ser aprendidas, praticadas e ensinadas. Mas são, sobretudo, reflexo do ambiente onde as crianças estão inseridas. Quando os pais transmitem a mensagem de que elas podem ser bem sucedidas, têm mais chances de perseverarem e enfrentarem com resiliência os inúmeros contratempos e frustrações com que terão que lidar em suas vidas. Os pais são modelos para as crianças e devem ter a coerência necessária. Ter consistência entre o que fala e o que faz é uma das boas maneiras de criar filhos melhores para o mundo.