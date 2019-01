Chegou o dia!

O concurso para a escolha da Miss ES 2019 será na quarta-feira (23), no Centro de Convenções de Vila Velha, e é aberto ao público, que pode adquirir o ingresso no local do evento. O valor é R$ 50,00 + 2 kg de alimentos, que serão doados para entidades que as candidatas já visitaram. Outra novidade é que o V1 será o transporte oficial do evento. Os veículos do aplicativo levarão as candidatas para a festa. Além disso, o V1 criou uma promoção especial que será estendida a todos os convidados, que poderão ter um desconto de 20% para ir ao evento com o código MISSV1. As candidatas estão ansiosas… e nós também!

Autorresponsabilidade

A autorresponsabilidade é o conceito que dita que somos responsáveis pela vida que temos e os únicos capazes de mudá-la. Esse será um dos temas abordados pelo master coach Paulo Vieira no curso “O Poder da Ação”, inspirado no livro de mesmo nome, um dos mais vendidos do país. O evento será no dia 12 de fevereiro, na Área de Eventos do Shopping Vila Velha.

Dica delícia

Pare suas férias e vá até a Chocolateria Brasil. A dica da coluna é a novidade feita para aplacar o calorão: a chef Flávia Gama criou um novo sabor de milk-shake para a sua doceria na Praia do Canto, feito com iogurte com amarena, cobertura de chantilly artesanal e pedaços de amarena, uma cereja italiana. A mistura do sabor cítrico do iogurte com o azedinho da amarena cria uma combinação muito refrescante mesmo. #ficadica

Colônia de férias

Crianças ainda de férias e pais trabalhando podem ser motivo de dor de cabeça para muitas famílias. É aí que surgem as colônias de férias como alternativa para deixar os pequenos com segurança e diversão. Com as férias escolares quase acabando, a maioria delas só funciona até o dia 25. Uma opção para aventureiros e amantes do mar é no Iate Clube. Crianças de 3 a 12 anos podem participar da programação, que contará com passeio de barco à vela, corrida com barcos, desafio de natação, atividades ecológicas na praia, gincanas, piquenique e recreação.

Virou moda

Outra dica bacana da coluna: as praias, piscinas e fotos nas redes sociais, claro, estão cheias da nova moda: boias divertidas e diferentes. Essa “Summer Trend”, que é a cara do verão, pode ser comprada sem problema, viu? A marca Floatie Kings, de Los Angeles, vende todas essas boias pelo site www.floatiekings.com.









CURTAS

Hora de estudar. A WIS Educação inicia, no próximo dia 28, a segunda turma do curso “Bootcamp: Carreira 4.0”, uma imersão de conteúdos voltados para as novas habilidades que o mercado busca, afinal, é hora de aperfeiçoamento, viu?

Lançamento de coleção. Será no dia 31 de janeiro o lançamento da coleção 2019 de vestidos de noiva das irmãs e sócias Milla e Karol Zanelato, à frente do Milla Karolie Atelier. Intitulada “Poema”, a coleção promete encantar as noivinhas.

ES com saúde. O médico Marcus Vinicius Leitão, diretor clínico do Hospital Meridional, comemora os investimentos do centro de saúde. Ele e sua equipe inauguraram, na última sexta-feira, as novas instalações da UTI Coronariana do Meridional. Maiores e mais modernas, as instalações têm capacidade para 10 leitos, todos individuais e fechados, oferecendo mais conforto e segurança aos pacientes.

Viagem internacional

As arquitetas Tatiana Pradal, Ana Paula Pagotto e Daniela Caser vão conhecer a capital da Dinamarca, Copenhagen, em abril, a convite dos empresários da empresa de móveis personalizados Romanzza, Álisson Palma e Leandro Velcir. Conhecida pelo design escandinavo, com estética minimalista, a cidade é considerada um ícone de vanguarda e uma das maiores potências no assunto.