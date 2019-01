Ela é poderosa

O The Best Summer Of Your Life recebe a poderosa Anitta no dia 25 de janeiro. Além da estrela pop, os baianos do Harmonia do Samba também embalam a noite. Anitta, que é fã do Harmonia, lançou com eles no último o hit “Tic Nervoso”.

O grupo, comandado por Xanddy, que marcou gerações com sucessos dançantes, promete agitar o Multiplace Mais, em Meaípe. A casa de shows abre os portões às 22 horas. Quem deseja garantir a presença pode comprar o ingresso on-line, pelo site TicketPremium, e também em pontos de venda físicos conveniados, nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Anchieta, Cachoeiro e Piúma.

O evento contará com três setores. Front stage solidário*- 5º Lote – R$100; camarote 02 – 2º Lote – R$120 (meia-entrada); camarote 02 solidário*- 1º Lote – R$120.

Bebida de verão

Uma das bebidas queridinhas do verão é o milk shake. Na hamburgueria The BlackBeef, na Praia do Canto, são cinco sabores: nutella, ovomaltine, oreo, paçoca e ninho, no valor de R$ 15,00, 400 ml. Mas o grande diferencial por lá é que o cliente também pode personalizar seu shake e, pagando um adicional, ele pode fazer novas combinações, como ninho com nutella.

A casa fica na rua Eugênio Netto, 106, Praia do Canto, Vitória. Horário de funcionamento: de domingo a quinta, das 18h às 23h, sexta e sábado, das 18h às 02h.

Cheios de Charme

O grupo Raça Negra se apresenta no último dia da terceira edição do The Best Summer Of Your Life, sábado, 26 de janeiro, e vai cantar sucessos como “Cheia de Manias” e “Cigana”. O portão do Multiplace Mais abre às 22 horas e, além do palco principal, os ambientes Asteróide e Marítmo também funcionam nos intervalos da festa.

Ingressos pelo site TicketPremium e também em pontos de venda físicos conveniados. Front stage solidário* – 2º Lote – R$70; camarote 02 – 1º Lote – R$100 (meia-entrada); camarote 02 solidário*- 1º Lote – R$100.