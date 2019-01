Está chegando a hora

A organização do Miss Espírito Santo BE Emotion escolheu como tema do concurso deste ano o “Meio Ambiente e seus desafios”. As candidatas de 2019 estão elaborando projetos com base na necessidade de cada cidade, e na noite final, no próximo dia 23, apresentarão para os jurados. O novo conceito do concurso Miss Universo quer a mulher completa, não somente pelo rosto e corpo, e sim pelo seu conteúdo e responsabilidade social. Nossa atual Miss Espírito Santo BE Emotion 2018, Sabrina Stock (foto ao lado), fez um ensaio especial para falar do assunto com fotos de Claude Coimbra, vestido Mari Ferrari e produção de Carol Pontes. Um luxo só!

Negócios nos EUA

O mercado americano anda aquecido e gera expectativa nos empresários capixabas, que já têm negócios nos Estados Unidos ou pretendem investir por lá. Carlos Marianelli, do Grupo Composé, está em Miami acompanhando o trabalho no showroom Composé Miami e Revix, que a partir deste ano passa a vender tiles, kitchen e closet. A expectativa é de um crescimento significativo em 2019.

Compromisso

com a saúde

No último sábado, dia 12, o médico Erick Freitas Curi assumiu a presidência da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Ele é o primeiro capixaba a assumir a entidade. A entidade foi fundada em 1948 e hoje se coloca como a terceira maior sociedade de anestesiologia do mundo, com cerca de 12 mil associados. Ele assume com o compromisso de continuar o bom serviço da diretoria anterior, tendo como foco valorização do trabalho e a dignidade do médico.

Festa na orla

A rua de lazer, a partir da Praça do Ciclista, na Orla de Itaparica, em Vila Velha, recebe uma ação no próximo domingo, que promete movimentá-la ainda mais. Em uma espécie de “arrastão do bem” haverá distribuição de picolé, brincadeiras para as crianças, empréstimo temporário de cadeira e guarda-sóis. A iniciativa é da Loga, operadora que está instalando internet por fibra óptica na região. Os técnicos trabalharão a bordo de hoverboards e patinetes em uma atitude inédita e sustentável. O evento acontecerá das 8h às 12h.

Guarafest 2019

Os camarins de Ivete Sangalo, dos cantores Dilsinho e Tomate e do grupo Axé 90 no Guarafest 2019 terão painel sublimado e almofadas exclusivas, criadas por Rachel Pires, da Nuvem Sublimação. Quem assina a decoração dos espaços é Francisco Mendonça.

CURTAS

Tem corrida em junho. Rodrigo Torres, sócio-diretor da Fortlev, anuncia a quarta edição da Corrida da Água Fortlev, que acontecerá no dia 9 de junho, em Vitória. Neste ano, a prova terá percursos de 7 e 21 quilômetros. A modalidade de 21 km, meia maratona, terá percurso inédito.

Fazendo o bem. Três instituições de crianças carentes, em Vila Velha e Serra, vão receber doações da Sankhya-ES. No fim do ano, os funcionários arrecadaram – numa gincana do bem – 830 peças de roupas, 547 quilos de alimentos, 260 litros de leite, 163 brinquedos e centenas de produtos de higiene e fraldas descartáveis.

Penha Roots. Começa a contagem regressiva para o Penha Roots, festival de reggae e forró pé-de-serra que acontece de 15 a 17 de fevereiro, no distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, região do Caparaó capixaba. Serão 15 atrações musicais e culturais, no Parque de Exposições do vilarejo.

Novos desafios. A consultora de marketing Juliana Reissinger começou 2019 com novos desafios. Além de estar à frente do marketing de uma grande empresa de revestimentos e móveis, agora também está à frente da gestão do Be Spa, um spa urbano que oferece diversos tratamentos de beleza e saúde.