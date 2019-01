Não faça do seu carro uma arma

Precisamos nos desarmar e nos amarmos mais – justamente o contrário do que propõe o presidente eleito Jair Bolsonaro, que assinou nesta terça-feira, dia 15, um decreto que facilita a posse de armas de fogo.

Conhecido por seus altíssimos índices de violência, o Brasil necessita de paz, compreensão e empatia. E não de medo, tristeza e insegurança. Vale lembrar que já temos um campo de guerra armado nas próprias ruas das cidades. O trânsito brasileiro é o quinto mais violento do mundo, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com pesquisa feita pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, a cada 12 minutos uma pessoa morre vítima da violência no trânsito no Brasil, ou seja, 5 mortes a cada hora. Já o número de vítimas de armas de fogo e agressões é de 6 por hora. “Como podemos observar, o trânsito produz praticamente a mesma quantidade de vítimas que a violência no Brasil”, destaca o diretor-presidente do Observatório, José Aurelio Ramalho.

O uso de celular é a terceira maior causa de acidentes fatais, atrás apenas do excesso de velocidade e do consumo de álcool pelos motoristas. O chocante é saber que 98% dos acidentes são por falha humana – e não por questões técnicas. Sim, a responsabilidade é toda nossa. E a melhora desse quadro depende da conscientização e da mudança de comportamento de toda a sociedade. “Cada cidadão deve abraçar esta causa e se comprometer em conhecer e respeitar as leis de trânsito pelo bem de todos”, diz Ramalho, lembrando dos sete pecados capitais (veja no quadro abaixo) que podem ser evitados para poupar vidas.