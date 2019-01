Check-up infantil: previna as doenças futuras

O check-up infantil (consultas de puericultura) é necessário desde os primeiros meses de vida do recém-nascido.

Engana-se quem pensa que os famosos exames de rotina são cuidados necessários apenas a adultos. Se os check-ups forem realizados desde o nascimento, previnem doenças futuras e possibilitam que o bebê cresça e se desenvolva de forma saudável.

PÍLULAS

Exames

Os primeiros exames a serem feitos, logo na maternidade, são: teste do pezinho, teste do olhinho e o teste da orelhinha. Mas, os exames de check-up infantil vão além. A SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) aponta um conjunto de testes e exames que devem ser solicitados durante as consultas pediátricas nos primeiros meses de vida. Em uma consulta, além de avaliar o peso e a altura, o pediatra examina a carteira de vacinação, a cavidade oral, o desenvolvimento psicomotor e a alimentação, entre outros.

Vacinação

Você também não pode esquecer que, para evitar uma série de doenças graves, é fundamental que a carteira de vacinação do seu filho esteja em dia. Lembre-se que a consulta de puericultura é anual após os 5 anos, portanto, antes disso, é indispensável fazer as vacinas agendadas. Aproveite e atualize as vacinas dos adultos que têm contato com o bebê, pois algumas doenças são transmitidas por adultos não completamente vacinados para crianças que ainda não foram imunizadas a contento. Observe que são medidas simples que ajudam a melhorar a qualidade de vida de seu filho desde criança até a fase adulta. Fique bem, cuide-se bem!