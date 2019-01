Você entende o que seu filho fala?

Crush, falsiane, brinks, trollar. Se você não é um usuário frequente das redes sociais, pode ser que não conheça esses termos. Mas seus filhos certamente conhecem e os usam regularmente. Para testar os conhecimentos digitais de pais e filhos, duas empresas no Reino Unidos se uniram para realizar uma pesquisa em cem países entrevistando pais, mães e filhos na faixa etária entre 8 e 13 anos. E o que esse levantamento mostrou? O que os educadores já suspeitavam: que essas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estão mais entrosados com assuntos da internet do que com as disciplinas da escola. Eles falam com mais confiança sobre celebridades e pessoas influentes no YouTube do que sobre conteúdos do currículo escolar.

Significados enigmáticos

A pesquisa mostrou também que os pais muitas vezes se sentem confusos sobre a linguagem que os filhos estão adotando, desde as últimas siglas da moda até o significado às vezes enigmático dos emojis. Mais de um terço (39%) afirmou que eles sentiram que existe uma divisão de linguagem entre as gerações. Especialistas das duas empresas envolvidas no levantamento mundial, a O2 e a NSPCC, explicam que o propósito do projeto é mostrar aos pais e às crianças que o compartilhamento de conhecimento é a chave para reduzir o fosso digital entre as gerações.

Teste de conhecimento

Diretora da O2 para assuntos de família, Nina Bibby diz que o objetivo maior é ajudar os pais a conversarem regularmente com seus filhos sobre o mundo on-line e como navegar com segurança pela web. Umas das ferramentas mais novas do projeto é o quiz Pais V. Kids, para testar os conhecimentos dos dois grupos, que está disponível no aplicativo Amazon Alexa, que pode ser baixado nas versões para celulares Android e IOS. E só para esclarecer aos mais perdidos… Crush é usado nas redes sociais como sinônimo de “paixonite” ou “quedinha”. Já falsiane significa mesmo pessoa falsa. Trollar vem do termo em inglês troll, termo usado para definir o ato de enganar os demais, principalmente com o propósito de humilhar.