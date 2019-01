A vida deveria ser uma eterna comemoração. Todos os dias, as conquistas deveriam ser referenciadas e comemoradas. Ser grato ou agradecido pelas vitórias é um sinal de inteligência emocional.

Quando o indivíduo cresce, ele passa a criar consciência e maturidade. O nível de exigência aumenta e as conquistas da vida precisam ser mais vultuosas para merecer um agradecimento ou alguma reverência.

Quando criança, se comemora qualquer passo ou palavra pronunciada, todo feito é recebido com aplausos daqueles que estão à volta. E é esse incentivo que faz com que a criança se desenvolva e conquiste cada dia mais aprendizado. Ela se desafia a cada dia para realizar algo diferente.

A medida que se cresce, você vai se diferenciando, o poder e a competição vão modificando sua maneira de valorizar as conquistas. O exemplo começa em casa, é preciso manter este incentivo e comemoração, no entanto, não se elogia mais da mesma forma. Na escola, por exemplo, uma boa nota é comumente recebida com um “não fez mais do que obrigação, você só estuda”. Assim, começa a construção da consciência da exigência e competição. Para merecer um elogio, é preciso se diferenciar, criar algo acima, muito acima da média ou do inesperado.

As comemorações se tornam quase anuais – o aniversário que, às vezes, nem é celebrado, pois alguns acreditam que é necessário dinheiro para uma grande festa. Essa exigência alta tem causado muito estresse e afetado em muito as relações. A depressão é uma das doenças que mais cresce nos últimos anos.

Busque alimentar sua satisfação, tenha comemorações e incentivos diários. Não dependa de ninguém, reconheça você mesmo suas conquistas!

Dê passos pequenos para conquistar diariamente e, ao final de cada dia, permita-se comemorar. Divirta-se, compartilhe com as pessoas à sua volta. Seja grato por cada dia! Abrace, aplauda, parabenize… todas essas ações promovem benefícios mútuos que, com sua reprodução diária, lhe auxiliarão no crescimento e desenvolvimento que precisa para caminhar no mundo.

Conquiste você o reconhecimento que deseja!