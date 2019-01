Exercícios ao ar livre: cuidado com a poluição

Ano novo começando e muita gente se compromete a deixar o sedentarismo de lado e praticar exercícios físicos. Mas se exercitar ao ar livre em locais com altos índices de poluição pode afetar diretamente os efeitos dos exercícios, principalmente em idosos e pessoas com doenças pulmonares crônicas. A médica pneumologista Jéssica Polese relata que quem já possui doenças crônicas como bronquite e enfisema pode apresentar piora nos sintomas. “Por isso, é recomendável que essas pessoas busquem lugares fechados ou arborizados para realizar essas atividades”, ressalta.

Campanha Praia Limpa na Ilha do Frade

Com o objetivo de conscientizar os banhistas para conservar a orla da capital, tem início esta semana a 29ª edição da campanha Praia Limpa, realizada pela Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, por meio da Gerência de Educação Ambiental neste ano com a parceria e participação da Associação dos Moradores e Proprietários e Amigos da Ilha do Frade (Samifra). Amanhã e no dia 20, as equipes estarão na Ilha do Frade realizando abordagens educativas nas praias visando à sensibilização dos frequentadores sobre a importância do ambiente de praia, bem como as atitudes adequadas que cada cidadão deve adotar nesses espaços.

Tecnologia na agricultura

Um sistema inovador que propicia economia e aumento da produtividade vai ser lançado no Brasil pela empresa capixaba Hydra Irrigações, em março deste ano. O Neatbeat é conhecido como “sistema de irrigação com cérebro” e é uma tecnologia inédita em nível mundial. O sistema facilita a gestão da irrigação e da nutrição da lavoura. Em breve, mais informações nesta coluna.