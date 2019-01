Ele está de volta

A WB Produções inicia sua agenda com pé direito com o retorno de Paulo Gustavo a Vitória. Ele trará o espetáculo “Minha Mãe é Uma Peça”. A remontagem vai rolar por aqui no dia 10 de fevereiro e terá como palco a Arena Álvares Cabral. O ator postou em suas redes sociais a felicidade de saber que os capixabas demonstraram o carinho pelo seu trabalho já no 1º dia de vendas.

trio da criatividade

As estilistas Gabriely Ferreira e Emyli Menezes assinam a coleção Army Collection, desenvolvida para a grife de Paula Deps (da Magia do Mar). Entre as tendências, a cintura mais alta e tops com palas mais largas que darão vida à estampa do militarismo.

O GIN DO ARI

Conhecido por suas fotos perfeitas na área de gastronomia, Ari Oliveira está demonstrando um novo talento: a produção de gin, a bebida queridinha das moças que ditam moda na área fitness na web. Ele montou estrutura em Jucutuquara e já começa a colocar suas garrafas no mercado. Quem provou, gostou. Muito!

Brothers

No final de semana, a família Camargo Buaiz esteve em clima de comemoração. A tia Eduarda Buaiz preparou uma festinha surpresa em Vitória para o sobrinho José Marcus, filho de Marcus Buaiz e Vanessa Camargo, que comemorou 7 aninhos com tema de Mário Bros, afinal, o aniversariante ama videogames.

Velas ao mar

O Iate Clube do Espírito Santo abre oficialmente o calendário da vela capixaba neste domingo, 13. Serão realizadas a Regata de Abertura e o Desafio de Snipe 2019. A largada está prevista para as 12 horas em dois locais: raia de Camburi e píer do ICES.

produto inovador

Lançado em março de 2018, o coletor Ecobanho da Fortlev está participando da exposição internacional itinerante “Shapes of Water”, organizada pelo Museu Triennale, da Itália. A companhia foi convidada a integrar a mostra com a solução em polietileno que armazena de forma prática a água fria que cai enquanto o chuveiro a gás a aquece para reaproveitá-la em diversas finalidades, como lavar o carro, o vaso sanitário, o quintal e até regar as plantas. A mostra percorrerá vários países até setembro de 2019.

Skinbooster

Uma novidade no tratamento facial é o skinbooster. O procedimento consiste na aplicação de ácido hialurônico por meio de injeção. “A solução pode ser usada no rosto, no pescoço, nas mãos e no colo. A hidratação imediata deixa a pele com aspecto mais jovem e saudável”, comentou a fisioterapeuta dermatofuncional Luciana Torino.

CURTAS

Está chegando a hora. Na próxima semana, iremos conhecer a nova Miss ES que irá representar a beleza capixaba no concurso nacional. A eleita passará pelos cuidados dos experts em beleza e saúde do Instituto Lessa, de Paulo e Karla Lessa, que fazem parte do corpo de jurados. O evento acontece no Centro de Convenções de Vila Velha, no dia 23.

Caparaó recebe… Entre os dias 15 e 17 de fevereiro, o distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, será palco de um festival de reggae e forró pé-de-serra. O vilarejo mais conhecido do Caparaó recebe o “Penha Roots”, com 15 atrações musicais e culturais.

Nova loja. As empresárias Rachel e Flávia Pacheco curtiram um pequeno recesso e retornaram às atividades em sua loja de roupa masculina, no Barro Vermelho. Elas se preparam para abertura de nova loja em Vila Velha.

Espaço Kids no Coco Bambu. Com o período de férias, os pais ficam ansiosos por espaços onde os pequenos possam brincar e curtir as férias. O restaurante Coco Bambu, no Shopping Praia da Costa, conta com o “Espaço Kids”, que foi reestruturado no ano passado e traz diversas novidades para quem tem filhos. Além disso, eles possuem uma brinquedoteca com um Espaço Baby para crianças de 1 a 3 anos.