Promessas de saúde para 2019

Quem nunca aproveitou o Réveillon e a chegada de um novo ano para fazer promessas? E a lista, tenha o tamanho que for, invariavelmente contempla itens como emagrecer, fazer exercícios físicos, dormir melhor, ter uma alimentação mais saudável e por aí vai. Mas, na maioria das vezes, esses desejos não resistem às primeiras semanas do ano novo. Por isso, é importante manter o foco, estabelecendo metas tangíveis. Ao longo desta coluna, darei dicas para quem deseja cumprir as promessas de uma vida mais saudável em 2019.

PÍLULAS

Dicas de alimentação

Beber água, sucos ou investir em alimentos que sejam ricos em água e fibra. É importante para manter a hidratação do organismo e garantir o funcionamento eficaz de todas as funções do corpo. Priorizar os alimentos naturais: esqueça ou reduza os produtos industrializados e comidas prontas, dê preferência por preparar o seu alimento e, quem sabe, até cultivar a sua própria horta em casa. Coma mais frutas, pois elas são ricas em vitaminas, minerais, fibras e tantos outros nutrientes responsáveis por fazer com que o corpo desempenhe suas funções corretamente. Por isso, varie no consumo e inclua, pelo menos, duas vezes ao dia nos seus lanches e refeições.

Atividade física

Essa talvez seja a promessa mais frequente em qualquer lista de desejos. Também é a mais facilmente abandonada. Quanto mais minucioso for o seu planejamento, mais comprometido você fica e mais chances de sucesso tem. Do contrário, sua meta corre o risco de se tornar vaga e inalcançável.

Lembre-se, com meia hora de atividade física aeróbica (caminhada, por exemplo), três vezes por semana, você não será mais sedentário. Um excelente 2019 para todos, levante, sacode a poeira, dê a volta por cima e na praça! Fique bem, cuide-se bem!