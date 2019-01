A primeira lição do ano

Ainda faltam algumas semanas para o início do ano letivo e as crianças, claro, não estão nem lembrando de voltar às aulas. Mas os pais, sim. É que eles já receberam a lista do material escolar. Com medo do tamanho da conta, muitos pais preferem ir sozinhos às lojas para fazer a compra sem a pressão dos filhos pela mochila do personagem x ou y. E outras acabam deixando para a última hora, quando alguns itens já estão em falta no comércio, e se veem obrigadas a mandar a criança para a escola com material incompleto.

O que eles provavelmente nunca pensaram é sobre a mensagem que estão passando aos filhos quando se comportam assim. O que o material escolar representa para os pequenos no início de um novo ano letivo? Muitas coisas. Só pra começar, é bom lembrar que o material escolar é a ferramenta de trabalho do pequeno estudante.

Programa para a família

Ao demonstrar preocupação com a escolha do material no início do ano, os pais na verdade estão mostrando o valor que dão para o processo de aprendizagem dos filhos. É o que diz Mary Melo. Mãe de três filhos e bióloga por profissão, Mary hoje está à frente da rede de papelarias Port e diz que os pais deveriam levar o filho para ajudar a comprar o material escolar antes do início de um novo ano letivo. E aproveitar a oportunidade para dar uma lição de educação financeira às crianças. Ensinar a fazer escolhas inteligentes. Como valorizar a qualidade do produto em vez de seguir modismos. Ou abrir mão de uma coisa para ter outra que é mais importante, ou desejada.

Não precisa ser um tormento

Mary conta que as empresas do setor começam a se preparar para campanha de volta às aulas com até seis meses de antecedência. Os funcionários apresentados às novidades do mercado, para que consigam orientar as famílias e também traduzir as listas das escolas. Ela garante que, com planejamento, a compra do material pode ser um programa bem prazeroso em família – e não um tormento.