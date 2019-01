Um sucesso no Youtube é o canal do Padre Anderson Gomes, da paróquia Perpétuo Socorro, em Vila Velha. O “Papo de Padre” reúne ele e outros padres que debatem diversos assuntos relacionados à igreja, família e sociedade. A ideia é boa, o projeto é descontraído e muito bom de assistir. Vale a pena!

Decoração e moda

Rebeca e Cattharina Duarte estão de endereço novo. Agora mãe e filha juntam decoração e moda em uma loja charmosa na rua Chapot Presvot, na Praia do Canto, em Vitória. Elas avisam que muitas novidades estão por vir.

Casa nova

A partir de hoje, o conhecido cabelereiro Rodrigo Pimenta se une ao time do Id Hair Soul, na Praia do Canto. Rodrigo possui um time de fãs-clientes que, com certeza, irão acompanhá-lo. Desejamos muito sucesso!

Verão doce

Agora é possível encontrar os doces e gelatos saborosos da Chocolateria Brasil em dois dos destinos turísticos preferidos dos capixabas: Guarapari e Pedra Azul, na região de Domingos Martins. Em Guarapari, o ponto de venda é no beach club Café de la Musique; já em Pedra Azul, as delícias estão na Marietta Delicatessen. Detalhe, Flavia Gama avisa que, em breve, lançará uma linha completa de picolés e sorvetes de potinho com a qualidade única da Chocolateria Brasil.

ARENA SAFADÃO

Rachel Pires produziu em tecido sublimado a comunicação visual da Arena Safadão, que trouxe os shows de Wesley Safadão e Bell Marques a Guarapari. O evento, que aconteceu na Arena Premium, foi um sucesso e a decoração deu um toque especial à noite.

Tardezinha solidária

A famosa Tardezinha, do cantor Thiaguinho, vai embalar Guarapari em clima solidário. Quem comprar o ingresso para o show que será realizado no próximo domingo, dia 13, e doar 1 Kg de alimento não-perecível, pagará meia-entrada. A expectativa das empresas organizadoras, a Booa Produções e Aquarius Produções, é arrecadar quase quatro toneladas de alimentos, que serão doados para instituições de caridade. A tarde de samba e pagode rola no Siribeira.

O verão é demais!

A estação mais animada do ano deixa as ruas de Vitória e Vila Velha ainda mais bonitas. É muito bom ver a movimentação de moradores e turistas nas praias, no calçadão e nos restaurantes. E à noite, a turma aproveita para curtir a orla com um bom bate-papo à beira-mar, enquanto as crianças brincam ou fazem esportes. Na Praia da Costa, em Vila Velha, as praias estão lotadas o dia todo. A coluna adora!

CURTAS

Curso de doces. A nossa doceira querida Regina Meynard já é reconhecida em todo o país pelo trabalho impecável e cheio de detalhes. Ela agora ministra cursos em todo o país sobre seus doces finos. No dia 11 de fevereiro, ela estará em São Luís do Maranhão ensinando sobre recheios, decorações, dicas e processo de produção. Orgulho define!

Monika Maly exclusivo. Fofurice em forma de loja é o atelier Monika Maly, na Praia da Costa, em Vila Velha. Monika e as filhas tocam juntas um projeto diferenciado, que ajuda por completo as gestantes do estado. Lá, as meninas fazem o projeto e trabalham com produtos personalizados exclusivos para cada quartinho de bebê. Além disso, elas representam alguns dos principais artistas plásticos do segmento e as peças são apaixonantes.

Ela é fera! A atleta capixaba Barbara Nepomuceno fez sua estreia no tão sonhado MMA, no Japão. Ela não saiu vitoriosa da luta, mas mesmo assim pode se considerar uma vencedora: por conta de seu bom desempenho, a lutadora de kickboxing fez bons contatos para um futuro promissor. Estamos orgulhosos, Babi!