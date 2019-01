Mudança sem governos

O ano de 2019 começa sob nova direção. Não são poucas as expectativas lançadas sobre Jair Bolsonaro e Eduardo Leite sobre o que poderiam realizar nos quatro anos de seus governos. Também não é pouca a torcida para que errem por parte de quem mistura o Estado com a luta pelo poder. Bolsonaro e Leite são temporários, como temporários são todos os governos democráticos. O que fica é a sociedade.

futuro. Não sou um futurólogo, mas admiro futuristas e estou de olho no que ocorre em Porto Alegre. Há um movimento crescente de gente que está fazendo história sem olhar para quem governa. Como dizia Gonzaguinha, é gente que “segue em frente e segura o rojão”. Do poder público se espera, simplesmente, que não os atrapalhe.



vem por aí. O ano de 2019 vai ser do início do funcionamento de A Fábrica do Futuro, um local onde inovação, empreendedorismo e tecnologia serão regidas como orquestra inquieta, que quer sempre mais e busca a perfeição. O bairro Floresta não será mais o mesmo.

conhecimento. O melhor do conhecimento da cidade está aliado no Pacto Alegre, uma iniciativa de universidades com apoio de quem sabe que o mundo mudou. Destaque-se que a Prefeitura de Porto Alegre está andando na mão certa e ajudando a ampliar o apoio.

caranguejada. É hora de segurar os que querem resistir à obviedade belchioriana de que “o novo sempre vem”. O futuro está nos chamando. E aqui.

fica assim? Eduardo Leite chegou agora, mas o esqueleto do que sobrou do Ginásio da Brigada Militar já convive tempo demais com os porto-alegrenses.

carnaval. Vai ter desfile de escolas de samba em Porto Alegre em 2019. Será nos dias 15 e 16 de março, no Porto Seco. A organização será da Uecgapa, e não da Liespa. Desfilam seis escolas da Série Ouro e nove da Prata. O regulamento será simplificado diante das limitações orçamentárias.