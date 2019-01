A mobilidade urbana sustentável é um assunto de interesse mundial. O tema está entre os 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) estabelecidos pela ONU (Organização das Nações Unidas). Cerca de 193 países, incluindo o Brasil, se comprometeram a adotar medidas para tornar as cidades mais seguras, inclusivas e sustentáveis. De acordo com o secretário-geral do Setpes, Jaime de Angeli, o transporte público faz parte deste processo e, por isso, precisa ser priorizado pelas iniciativas e projetos governamentais. Só assim, teremos de fato avanços para um transporte público de qualidade.

A importância da reciclagem de resíduos da construção civil

Com a retomada da indústria da construção civil, cresce também o processo de urbanização com obras para demolições, reformas, reparos, escavações de terrenos ou novas construções. Em seu parque de Econegócios, a Marca Ambiental adota tecnologias inovadoras para o reaproveitamento e reciclagem desses resíduos visando a redução de custos e atendimento às legislações, como a Lei Federal da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Compostagem

Você sabia que o lixo orgânico gerado pode ir perfeitamente para uma composteira e, lá, virar adubo em vez de ir para o aterro sanitário? Hoje existem composteiras de todos os tamanhos, inclusive para quem mora em apartamentos pequenos.

Lixeiras sustentáveis

A prefeitura de Vila Velha está instalando 69 lixeiras sustentáveis nas praias de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa. As lixeiras são confeccionadas de pneus usados, recolhidos nas ruas. O objetivo da Semsu (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) é instalar lixeiras sustentáveis em todos os bairros do município. Outras 16 já foram instaladas no Polo de Confecção da Glória. As lixeiras são feitas na antiga fábrica de manilhas, na avenida Carlos Lindenberg, no bairro Jardim Marilândia. A equipe que confecciona as lixeiras é formada por servidores da Semsu e reeducandos do sistema prisional, que trabalham graças a um convênio assinado entre o município e o governo do estado, por meio da Sejus (Secretaria de Estado da Justiça).