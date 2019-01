Limpeza, por favor!

Pessoas alegres, vestidas com aquele look branco de tirar o fôlego, brindando a vida e fazendo planos para se tornar um “ser humano” melhor. As lindas cenas do Réveillon vieram acompanhadas de um cenário não muito agradável: um rastro de lixo nas areias das praias do estado. Copos plásticos, garrafas e restos de comida estavam espalhados por toda a orla, por exemplo, de Vila Velha. A prefeitura da cidade promoveu rapidamente a limpeza da Praia da Costa e, já no dia seguinte, era possível aproveitar o feriado e o sol.

look em série

O comentário por aí é que as mulheres do estado (e do Brasil todo) estavam vestidas, praticamente, iguais nas festas da virada. Aquela calcinha hot pant com a transparência por cima foi a peça escolhida por 99 de 100 mulheres do país. Fica bonito, mas esse lance de ficar presa a moda deve ser questionado, concorda? Autenticidade e estilo deviam ser as prioridades na escolha do look. Esqueçam aquela velha máxima: “é o que todo mundo está usando”… please!

Falando em looks

Ponto alto nas posses pelo país, no último dia 1º, os looks das primeiras-damas fizeram sucesso. No estado, Maria Virginia, esposa do governador Renato Casagrande, estava simples e muito elegante. Mas quem roubou a cena em estilo na posse do governador foi Marina Rezende, esposa do prefeito da capital, Luciano Rezende. Ela usava um vestido belíssimo, além da make e cabelos impecáveis.

Paula Deps avisa…

…que o estilo militar estará com tudo no look das capixabas adeptas da atividade física. Segundo ela, que comanda a Magia do Mar, as leggings, shorts e tops vão reproduzir as cores e os grafismos que caracterizam a tendência.

Cafe de la Musique

Está difícil competir com o espaço criado para o Cafe de La Musique, em Guarapari. A Península de Meaípe está sendo muito elogiada por quem foi aos eventos do local. O visual do espaço, com um fim de tarde inesquecível, e a estrutura super bem montada garantem festas pra lá de badaladas. O lugar já é considerado a melhor vibe neste verão, segundo capixabas e turistas.

Passeio de jet ski

Neste sábado, uma turma de navegadores do Iate Clube, em Vitória, deixará a capital para ir a Guarapari de jet ski. O passeio contará com um barco de apoio da Vitta Náutica, acompanhando a turma por toda a viagem, que começará às 9 horas, saindo do Iate Clube. Terá passagem pelas Três Ilhas e terminará na Praia do Morro, em Guarapari, com festa no hotel Pôr do Sol.

CURTAS

Festival de Inverno de Guaçuí. A venda oficial dos ingressos para o 3º Festival de Inverno de Guaçuí já começou. O evento será realizado de 19 a 23 de junho (feriado de Corpus Christi), no Parque de Exposições da cidade, tendo como principais atrações Wilson Sideral, Frejat, Paula Toller e Emmerson Nogueira.

Sem feriados. Aliás, este ano o brasileiro deve se programar se quiser aproveitar os poucos feriados que virão por aí. No segundo semestre, somente o feriado da Proclamação da República, em 15 de novembro, cairá numa sexta-feira. O restante ficou para o sábado, ou seja, sem a chance de emendar com uma folguinha maior.

Após três anos, “Canta Lulu”. O cantor Lulu Santos já está habituado com o palco do Multiplace Mais. E amanhã, o carioca vai estrear no projeto The Best Summer Of Your Life. Para animar a galera, ele chega a Guarapari com a nova turnê “Canta Lulu” e promete envolver todas as idades.

Novidades das gêmeas. As advogadas Angela e Andrea Camargo, após 10 anos de experiência com a advocacia empresarial e conhecimento de legislação, sentiram a necessidade de criar um mecanismo para a integração entre os profissionais de todo o mundo. Pensando nisso, elas desenvolveram o Iblawa, uma associação que visa promover a troca de conhecimentos experiências entre pessoas de qualquer país.