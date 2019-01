Anatomia de uma bicicleta

Para ajudar as pessoas a ganhar autoconfiança e independência com suas bikes, Bruno Uehara criou um manual gratuito, que explica de forma fácil sobre a mecânica e as peças da magrela.

Bruno Uehara, arquiteto e urbanista formado pela Universidade de São Paulo, sempre teve interesse no funcionamento das coisas – e essa curiosidade também apareceu quando ele começou a andar de bicicleta.

O resultado, depois de muito estudo e pesquisa – que incluiu uma imersão em Colorado, nos Estados Unidos, com o lendário Koichi Yamaguchi, um dos mais importantes construtores de bicicletas –, foi que ele se tornou um especialista no assunto. Trouxe para o Brasil a bike feita por ele e decidiu criar um manual gratuito sobre a anatomia da bicicleta.

No manual, cujo conteúdo está disponível para download gratuito no link https://ueharacc.lpages.co/anatomia-da-bicicleta/, Bruno detalha todos os componentes de uma bicicleta, ressaltando que ela é sinônimo de simplicidade: “A estrutura é aparente e os mecanismos são expostos. Você nota que o quadro e o garfo formam a principal estrutura. Neles são montadas as demais peças, como freios e rodas”, observa o especialista.

Com desenhos, gráficos e belas fotos, Bruno explica no manual sobre as peças, os tipos de materiais e as características que tornam a bicicleta especial para cada função: transporte ou trabalho, recreação, treino, competições etc.

Um exímio “framebuilder”, que é o artesão de bicicletas, Bruno ama compartilhar seu conhecimento sobre bikes. Como ele explica, isso irá encorajar as pessoas a pedalar com mais frequência, a ir mais longe.

Ótimo pedal e feliz 2019!