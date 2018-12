Tradição em Vitória

Quem é de Vila Velha ama a gastronomia da família Bodevan. Eles são referência em qualidade desde a década de 60 com o restaurante Atlântica, sob comando do competente e querido Osmar. A boa nova é que eles vão inaugurar uma unidade em Jardim da Penha. Conhecido pelos pratos de frutos do mar, a coluna indica para os novatos o prato “Camarão à Vitória”: camarão à milanesa e gratinado com queijo, guarnecido com arroz à grega e banana frita. Na capital, quem comandará o estabelecimento é o filho, Octávio Bastos.

A festa vai começar

Jacqueline e Francis Rocha recebem hoje um grupo animado de amigos na festa que lança a temporada do “Café de La Music”, em Guarapari. O casal terá um lounge exclusivo e cheio de alegria!

Projeto viva

Na última semana, Vanessa Coslop e Vítor Braga reuniram na Casa 77, no Morro do Moreno, em Vila Velha, convidados para o Sunset ViVa. O evento, para marcar o lançamento do blog ViVaporai.com, contou com um visual de tirar o fôlego, além da música do cantor Daniel Cypreste para animar quem passou pelo local.

Lojas temporárias

Quem passar pelo balneário de Guarapari até o final da temporada de verão poderá conferir de perto a pop up store das marcas capixabas Origens e Maldivas, comandadas pelos empresários Igor Sousa, Rafael Miranda e Maria Luiza Furtado. A badalada cidade litorânea aquece a economia com a alta do turismo e oferece excelentes oportunidades para os empresários que investem na região.









CURTAS

Destaque global. Lidando com parcerias em diferentes estilos musicais, a cantora Ludmilla lançou no final de novembro um single pop com o sertanejo Felipe Araújo. Intitulada de “Clichê”, a canção possui boa melodia e um clima forte de romantismo. Privilegiando o público capixaba, a carioca estará em Guarapari junto ao DJ Alok, no dia 30 de dezembro, último domingo do ano, para embalar o pré-réveillon do Multiplace Mais.

Hits do verão. “Cerveja de Garrafa”, “Saidera”, “Dia X” “Tudo aos Contrário” e “Casal do Ano”, que já acumulam milhões de plays e views nos serviços de streaming e mídias sociais, serão os hits que vão animar os capixabas no primeiro dia do ano. O grupo Atitude 67 já se programa para retornar ao estado no Cafe de La Musique, em Guarapari.