Lula não queria ir a enterro, foi só jogada política

Quando tentou autorização para ir ao sepultamento em Brasília do ex-deputado Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, de quem se diz amigo, o ex-presidente e presidiário Lula sabia que a pretensão não tinha respaldo legal, mas o objetivo era desgastar a Justiça. Quando em 2013 morreu o velho amigo Jorge Ferreira, dono de bares e restaurantes em Brasília e muito mais ligado a ele que Sigmaringa, Lula ignorou o enterro. Como presidente, não gostava nem mesmo de sobrevoar áreas inundadas.

Culpa de madame?

Quando era presidente, a assessoria de Lula atribuía a d. Marisa o veto a visitas dele a áreas devastadas por fenômenos como enchentes.

Longe de tragédias

Em 2010, com isopor na cabeça, Lula não saiu da praia na Bahia para visitar área de deslizamento no Estado do Rio que matou dezenas.

Nem para confortar

Jato da TAM caiu em Congonhas, matando 199 em 2007. Lula jamais visitou o local e só anos depois receberia familiares das vítimas.

Só enterro que dá mídia

Lula não foi a velórios senão de figuras que garantiriam visibilidade internacional: como nas mortes de Nelson Mandela e Fidel Castro.

Constituição de 88 esvaziou posse presidencial

A ideia de jerico de fixar a posse do presidente da República no dia 1º de janeiro, feriado global, esvaziou a solenidade, por impossibilitar que chefes de Estado e de Governo compareçam. Foi uma presepada coletiva durante edição da Constituição de 1988. A antecipação da antiga data (15 de março) fez com que as posses presidenciais fossem prestigiadas quase que exclusivamente por homólogos sul-americanos.

Último caso

A posse de Fernando Collor, em 1989, foi realizada em 15 de março devido a disposições transitórias previstas na Constituição.

Quase mudou

Emenda do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), à reforma política mudava a posse para dia 5 de janeiro, mas foi retirada do texto.

Outros exemplos

EUA, Alemanha, França, Reino Unido, México e até mesmo vizinhos como Argentina, Chile e Uruguai têm posses fora do período de festas.

Todo cuidado é pouco

O assassinato do ex-senador capixaba Gerson Camata, nesta quarta-feira (26), em Vitória, serviu para mostrar que fazem todo o sentido os cuidados de segurança para a posse de Jair Bolsonaro.

Gentileza gera gentileza?

Gerson Camata foi certamente um dos políticos mais gentis que já atuaram no Congresso Nacional. Era do tipo que sabia ser firme nas posições, mas era elegante no relacionamento até com adversários.

Nobre amigo

O vice-presidente eleito Hamilton Mourão é muito apegado ao cavalo Índigo, que monta no Rio. O “nobre amigo”, como ele se refere ao animal, embarca nesta quinta (27) para Brasília, onde vai ficar sob cuidados dos Dragões da Independência, regimento do Exército.

Zelador da alma petista

Em dezembro de 2011, o abusador João de Deus disse que “cuidava da alma” de Lula, após o diagnóstico de câncer. Pelo sim, pelo não, Lula se submeteu a tratamento no Sírio-Libanês, o melhor do País.

Eles estão chegando

O governo americano reservou 80 apartamentos no hotel Goden Tulip, onde se hospedou o então presidente Barack Obama, para a posse de Bolsonaro. O hotel fica a poucos metros do Palácio do Alvorada.

Visitação patética

Enquanto a Polícia Federal confirmava investigação sobre sua suposta participação na divisão de propina de R$ 8,5 milhões para ajudar a aprovar projeto de interesse da Braskem, Renan Calheiros falava da visita ao presidiário Lula com senadores lulistas derrotados nas urnas.

Arranjos políticos

As derradeiras articulações para o ministério Bolsonaro tiraram Alfredo Bertini da rota da Cultura. Engajado desde a campanha, sempre foi um nome forte desse setor, até mesmo pelos muitos ideológicos.

Mudança de planos

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu chega ao Rio para acompanhar a queima de fogos do Réveillon. Ele avalia até acompanhar a posse de Wilson Witzel antes da posse de Bolsonaro.

Pensando bem…

…se o público previsto na posse de Bolsonaro se confirmar, será quase o triplo dos presentes na posse de Lula.