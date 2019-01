Garota de 13 anos desaparecida é encontrada dois meses depois do assassinato de seus pais

A americana Jayme Closs, de 13 anos, desapareceu em outubro, no mesmo dia em que seus pais foram assassinados na casa da família no Estado americano de Wisconsin.

Seu paradeiro permaneceu um mistério pelos últimos dois meses, e muita gente acreditava que a garota estaria morta.

Mas a história teve uma reviravolta nesta quinta-feira: o Departamento do Xerife do Condado de Barron informou que a adolescente havia sido encontrada viva.

Nos EUA, o xerife é o responsável pela aplicação da lei em um Condado e seu departamento administra as forças policiais de uma região.

Em um comunicado curto, as autoridades sinalizaram ainda que um suspeito havia sido detido. Sua identidade foi divulgada apenas nesta sexta-feira.

Jake Thomas Patterson, de 21 anos, foi detido sob as acusações de homicídio qualificado e sequestro.

O que aconteceu

Conforme os relatórios preliminares da polícia, a menor foi sequestrada em 15 de outubro, antes de o dia amanhecer, logo que seus pais, James e Denise Closs, de 56 e 46 anos, foram assassinados a tiros dentro de casa na cidade de Barron.

A polícia chegou ao local após uma ligação feita do celular de Denise ao número de emergência. O operador do serviço 911 disse que ninguém chegou a falar durante a chamada, mas relatou ter escutado "muitos gritos", de acordo com a emissora ABC.

A imprensa local reportou que o funcionário tentou retornar a ligação, sem sucesso.

https://twitter.com/FBIMilwaukee/status/1052559332620029957

Quando os policiais chegaram à casa da família, quatro minutos depois, encontraram a porta arrombada e o casal morto a tiros.

Eles não encontraram, entrentato, Jayme Closs. Desde então, seu paradeiro tem sido motivo de especulações.

Em uma coletiva de imprensa em outubro, a polícia informou ter recebido mais de 400 ligações de pessoas com informações sobre o suposto paradeiro da menor.

Alguns colaboradores diziam ter visto a jovem em um posto de gasolina em Miami, a milhares de quilômetros de sua casa.

Quando foi finalmente localizada, Jayme foi estava em outro condado, na cidade de Gordon, a uma hora do local em que vivia com os pais.

Quem é o suspeito

As autoridades acreditam que Jake Thomas Patterson tenha assassinado James e Denise para sequestrar Jayme.

Chris Fitzgerald, xerife do Condado de Barron, afirmou que Patterson não tinha histórico criminal no Estado de Wisconsin e que a jovem era seu "único alvo".

Ele não informou, entretanto, por que o sequestrador teria escolhido a jovem. Segundo Fitzgerald, os dois não tinham qualquer contato através das redes sociais.

Os investigadores disseram ter informações "limitadas" sobre o caso e ressaltaram que o suspeito ainda estaria sendo interrogado. Eles adiantaram, porém, que Patterson teria "seguido uma série de passos" para esconder sua identidade das autoridades.

Jayme, por sua vez, está passando por uma avaliação psicológica, deve prestar depoimento a detetives e agentes do FBI e então ser reunida com membros de sua família.

"É incrível – a força de vontade de uma garota de 13 anos para sobreviver e escapar", destacou Fitzgerald.

