Anticristo usará internet para controlar humanidade, diz líder religioso russo

A dependência de smartphones e da tecnologia moderna pode trazer o Anticristo à Terra, alertou o patriarca Kirill, líder da Igreja Ortodoxa Russa.

Nas redes sociais, muitos usuários reagiram à declaração do religioso com humor e ceticismo, enquanto outros acusaram a Igreja de "servir ao governo".

Em entrevista à rede de televisão estatal russa, Kirill disse que quem usa smartphone deve ter cuidado ao utilizar a "internet móvel" porque representa "uma oportunidade de ganhar controle global sobre a raça humana".

"O Anticristo é a pessoa que estará à frente da internet, controlando toda a humanidade", afirmou.

"Toda vez que você usa seu gadget (dispositivos como celulares, tablets e laptops), quer você goste ou não, quer você habilite ou não a localização, alguém pode descobrir exatamente onde você está, saber exatamente quais são seus interesses e do que você tem medo", disse o religioso ao canal Rossiya 1.

"Mais dia, menos dia os dispositivos e a tecnologia não vão apenas fornecer acesso a todas as informações, mas também vão permitir o uso dessas informações."

"Você imagina o poder que estará concentrado nas mãos daqueles que ganham conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo?"

"Esse controle de um ponto é um presságio da vinda do Anticristo".

Kirill afirmou que a sua Igreja não é contra o "progresso tecnológico", mas contra "o desenvolvimento de um sistema que visa controlar a identidade de uma pessoa".

Nas redes sociais, no entanto, nem todos os usuários estavam convencidos.

https://twitter.com/Durevestnik/status/1082333171776139266

"A Igreja não é contra a ciência e o progresso tecnológico, mas está preocupada com a liberdade do indivíduo. Aham, claro", brincou um usuário do Twitter.

https://twitter.com/gsl2k10/status/1082511165224308736

"Sorria, o Anticristo está prestes a chegar", tuitou outro, publicando a foto de uma mulher tirando uma selfie com Kirill e outros representantes da igreja.

Kirill é próximo ao presidente russo, Vladimir Putin, que participa de celebrações importantes da Igreja e já fez uma peregrinação ao Monte Athos, na Grécia, e a outros locais ortodoxos considerados sagrados.

Muitos sacerdotes ortodoxos russos se identificam com a agenda nacionalista do presidente.

Em uma época em que a liberdade para navegar na internet está cada vez mais restrita na Rússia – e as autoridades estão tentando criar uma internet russa independente – essa proximidade levou alguns usuários a acusar Kirill de emprestar sua autoridade divina à política do governo.

"Eles proíbem a internet internacional na Rússia para que o Anticristo não apareça", observou um usuário no Twitter.

No último sábado, a Igreja Ortodoxa da Ucrânia se separou da Igreja Ortodoxa Russa, a que estava subordinada por séculos, formalizando uma decisão anunciada em outubro.

O movimento de independência provocou uma reação furiosa em Moscou e aprofundou a cisão na Igreja Ortodoxa mundial.

